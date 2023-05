Evenepoelu uvodni kronometer na Giru, Roglič zaostal 43 sekund

Pescara, 6. maja - Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Italiji. V vožnji na čas od Fossacesie Marine do Ortone (19,6 km) je ugnal Italijana Filippa Ganno in Portugalca Joaa Almeido. Edini Slovenec na dirki Primož Roglič (Jumbo-Visma) je za zmagovalcem zaostal 43 sekund in zasedel šesto mesto.