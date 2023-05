Celjanom prva finalna vozovnica v Ormožu

Ormož, 6. maja - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so prvi finalisti zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Ormožu. Enaindvajsetkratni pokalni zmagovalci iz Celja so na prvi polfinalni tekmi premagali Koper z 31:29 (15:14), v nedeljskem finalu pa se bodo pomerili z zmagovalci druge tekme med ormoškim Jeruzalemom in novomeško Krko, ki se bo začela ob 17.30.