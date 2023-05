Györ Ane Gros zanesljivo v polfinale lige prvakinj

Ljubljana, 6. maja - Rokometašice madžarskega Györa in norveškega Vipersa so se že uvrstile na zaključni turnir lige prvakinj, ki bo 3. in 4. junija v Budimpešti. Madžarska ekipa je bila v četrtfinalu boljša od danskega Odenseja, po zmagi v gosteh z 29:27 je danes doma zmagala s 37:28 (21:14).