Urawa Red Diamonds zmagovalci azijske lige prvakov

Saitama, 6. maja - Nogometaši Urawa Red Diamonds so osvojili azijsko ligo prvakov, potem ko so na povratni tekmi finala kot gostitelji v Saitami pred 55.000 gledalci premagali branilce naslova, savdski Al-Hilal z 1:0. To je po remiju (1:1) s prve tekme v Rijadu zadostovalo za njihovo tretjo klubsko trofejo celinskih prvakov.