Zreče, 6. maja - V Zrečah in okolici so se pojavljajo letaki s QR-kodo, ki pozivajo k samopoškodovanju, v nadaljevanju "igre" pa naj bi pozivali celo k samomorom, je na Facebooku opozorila Občina Zreče. Občane so pozvali, naj v primeru, da letak opazijo, o tem obvestijo policijo.