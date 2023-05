Osrednji del Pohoda ob žici ponovno privabil več tisoč ljudi

Ljubljana, 6. maja - Osrednjega dela tradicionalnega Pohoda ob žici, ki zajema tek trojk in 35-kilometrski pohod, se je udeležilo več kot 13.000 pohodnikov in skoraj 4000 tekačev, je za STA ocenila direktorica Timinga Ljubljane, Barbara Železnik. S pohodom so letos 65. leto obudili spomin na čas, ko je Ljubljano med drugo svetovno vojno obdajala bodeča žica.