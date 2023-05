Recept za posebno pito ob kronanju deležen tudi kritik

London, 6. maja - Britanski kraljevi par Karel III. in njegova soproga Camilla sta pred nekaj tedni delila recept za posebno pito, ki sta ga osebno izbrala, da bi proslavila prihajajoče kronanju, zlasti pa skupna kosila, h katerim so Britanci povabljeni v nedeljo. A recept za kiš, ki vsebuje špinačo, bob in pehtran, je bil kmalu deležen kritik, zlasti iz Francije.