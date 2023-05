S ponedeljkom bo zaživel nov medijski projekt Svet24TV

Ljubljana, 6. maja - Od ponedeljka naprej bodo televizijskim gledalcem in radijskem poslušalcem v Sloveniji na voljo nova poročila Svet24TV. Poročila bo mogoče od 6. ure naprej vsako polno uro spremljati na televizijskih in radijskih postajah Aktuala in Veseljaka, poroča spletni portal Svet24.