Vreme: Povečini sončno

Ljubljana, 6. maja - Danes bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu in v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Nekoliko hladneje bo. V torek bo zmerno do pretežno oblačno, a povečini suho vreme. Pihal bo vzhodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje enakomernega zračnega tlaka. Od zahoda doteka k nam v višinah občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dokaj sončno. Več oblačnosti bo na območju Alp, kjer bodo popoldne in zvečer nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V nedeljo bo ob severnem Jadranu sončno, drugod bo več spremenljive oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe ali nevihte.

Biovreme: Danes se bo obremenitev zaradi vremena nekoliko povečala, v nedeljo vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem.