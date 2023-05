Sprti strani v Sudanu na pogajanja v Savdsko Arabijo

Džeda/Kartum, 6. maja - Skupna izjava ZDA in Savdske Arabije je potrdila, da se bodo danes v Džedi začeli neposredni pogovori med vojskujočo se sudansko vojsko in paravojaškimi silami za hitro podporo (RSF), poroča francoska tiskovna agencija AFP. Spopadi v Kartumu so se medtem kljub dogovoru o prekinitvi ognja v petek nadaljevali.