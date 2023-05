Boston v polfinalu vzhoda NBA povedel z 2:1, Denver izgubil

Phoenix, 6. maja - Košarkarji Boston Celtics so v gosteh s 114:102 dobili tretjo tekmo polfinala vzhoda proti Philadelphia 76ers in v boju na štiri zmage povedli z 2:1. Medtem pa so na zahodu Denver Nuggets po dveh zmagah proti Phoenix Suns tokrat na gostovanju izgubili s 114:121, kljub temu pa v zmagah vodijo z 2:1. Slovenec Vlatko Čančar za Denver ni igral.