Orkani do druge zmage v polfinalu vzhoda NHL

Raleigh, 6. maja - Hokejisti Carolina Hurricanes so dobro izkoristili prednost domačega ledu v četrtfinalu prvenstva NHL. V polfinalu vzhodne konference so proti New Jersey Devils na drugi tekmi zmagali s 6:1. Prvo so orkani dobili s 5:1 in v boju na štiri zmage povedli z 2:0. Tretja tekma bo v nedeljo v New Jerseyju.