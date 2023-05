Pogrešajo mladoletno Katarino Juhart iz Maribora

Maribor, 5. maja - Svojci pogrešajo 17-letno Katarino Juhart iz Maribora. Nazadnje so jo videli 24. marca okoli 6.45 ure na Letonjevi ulici 3 v Mariboru. Pogrešana, rojena leta 2006, je visoka 160 do 165 centimetrov, močnejše postave, ima daljše rjave lase in svetlo polt, so danes sporočili s Policijska uprava Maribor.