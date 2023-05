Unicef Slovenija staršem in učiteljem odsvetuje izogibanje pogovoru o strelskem pohodu v Beogradu

Ljubljana, 5. maja - Unicef Slovenija je v pomoč staršem in pedagoškim delavcem pri pojasnjevanju strelskega pohoda na beograjski šoli pripravil več nasvetov za podporo in tolažbo otroku. Svetuje, da starši in učitelji ohranijo mirnost, pojasnila pa naj prilagodijo otrokovi starosti. Otrokom naj hkrati pokažejo načine, kako lahko ukrepajo.