Izidi rokometne lige za ženske

* Izidi, 4. krog: - od 1. do 4. mesta: - petek, 5. maj: Z'dežele - Mlinotest Ajdovščina 29:35 (17:15) Krka - Krim Mercator 22:42 (15:21) - lestvica: 1. Krim Mercator 4 4 0 0 364:227 20 2. Mlinotest Ajdovščina 4 3 0 1 303:263 14 3. Z'dežele 4 1 0 3 264:285 6 4. Krka 4 0 0 4 216:372 0 - od 5. do 8. mesta: - sobota, 6. maj: 20.30 Velenje - Trgo ABC Izola - nedelja, 7. maj: 19.00 Litija - Žiher hiše Ptuj-Ormož - lestvica: 1. Velenje 1 1 0 0 188:159 12 2. Litija 3 1 1 1 246:227 11 3. Trgo ABC Izola 2 1 0 1 189:223 5 4. Žiher hiše Ptuj-Ormož 2 0 1 1 199:213 4 - od 9. do 12. mesta: - petek, 14. april: Olimpija - Ljubljana 27:29 (14:19) - nedelja, 7. maj: 18.00 Zvezda Logatec - Piran - lestvica: 1. Ljubljana 4 3 0 1 303:266 14 2. Piran 3 2 0 1 261:259 10 3. Olimpija 4 2 0 2 271:276 9 4. Zvezda Logatec 3 0 0 3 237:271 5