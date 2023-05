Tedenski pregled - svet od 5. do 11. 5.

Ljubljana, 12. maja - V Londonu so slovesno okronali novega kralja Karla III. V Srbiji so bili še vedno pod vtisom dveh množičnih streljanj. V pričakovanju ukrajinske protiofenzive ruski strani še vedno ni uspelo zavzeti mesta Bahmut. Bivši ameriški predsednik Donald Trump je doživel nov poraz na sodišču. WHO je odpravila izredne razmere zaradi bolezni.