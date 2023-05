Ministrica Šinko v Zgornji Savinjski dolini o stanju kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva

Mozirje/Nazarje/Rečica ob Savinji, 5. maja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je z državnim sekretarjem Darijem Krajčičem in ekipo danes obiskala Zgornjo Savinjsko dolino. S predstavniki več institucij so na srečanjih izmenjali mnenja s področij kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva ter se odpravili na terenski ogled, so sporočili z ministrstva.