Poklukar s predstavniki prevoznikov o pridobivanju enotnih dovoljenj za voznike v mednarodnem prometu

Ljubljana, 5. maja - Predstavniki gospodarske in obrtne zbornice so notranjega ministra Boštjana Poklukarja na sestanku opozorili na dolgotrajnost postopkov za pridobivanje enotnih dovoljenj za delo in prebivanje za voznike v mednarodnem prometu. Poklukar je potrdil zavezo k zmanjšanju administrativnih ovir, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu.