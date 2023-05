Na srečanju držav Črnega morja pretep med ruskimi in ukrajinskimi delegati

Ankara, 5. maja - Na zasedanju Organizacije za črnomorsko gospodarsko sodelovanje (PABSEC) v Ankari je v četrtek prišlo do dveh incidentov, v katera sta bili vpleteni ukrajinska in ruska delegacija. Sprva je v sejni sobi med njimi izbruhnil pretep, pozneje pa je ukrajinski delegat udaril ruskega v obraz. Slednjega so nato odpeljali v bolnišnico na pregled.