V Celju danes nogometni derbi za pokalni naslov

Celje, 6. maja - V Celju se bosta danes za pokalni naslov pomerila velika nogometna tekmeca Maribor in Olimpija. Ljubljančani merijo na osvojitev dvojne krone, Mariborčani pa so odločeni, da jim to preprečijo in si v tej sezoni priigrajo vsaj eno lovoriko. Pred moškim finalom bo na sporedu ženski pokalni finale, ki prav tako ponuja derbi iz prvenstva.