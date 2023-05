Razstava o bolnici Franji na ogled v Muzeju bitke na Neretvi v BiH

Sarajevo, 6. maja - Razstava Partizanska bolnica Franja - skriti dragulje Evrope, ki so jo pred dvema letoma pripravili v Mestnem muzeju Idrija, bo do konca maja na ogled v Muzeju bitke na Neretvi v Jablanici v Bosni in Hercegovini. Interaktivna potujoča razstava je bila sicer v teh dneh v gosteh v Zasavskem muzeju Trbovlje.