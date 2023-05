Snežne razmere v visokogorju

Večja pozornost je potrebna predvsem v grapah in pod stenami, kjer lahko plazovi sežejo nižje. Nevarnost je večja sredi dneva in popoldne predvsem na osončenih legah.

Sneg se seseda in preobraža ter nižje kopni. V visokogorju je zgornji sloj snega mehak in zjutraj skorjast, ker ponoči pomrzne. Grebeni v visokogorju so precej spihani in ponekod zjutraj ter dopoldne trdi ter poledeneli. Snežne razmere so zelo odvisne od nadmorske višine in izpostavljenosti soncu.

Danes in v soboto dopoldne bo pretežno jasno. V soboto popoldne bo nastajala kopasta oblačnost ter krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Veter bo šibak, ničta izoterma nad najvišjimi vrhovi. V nedeljo bo po sončnem dopoldnevu še nekoliko več kopaste oblačnosti ter popoldanskih ploh in neviht. Od ponedeljka dalje bo večinoma oblačno in postopno nekoliko hladneje. V ponedeljek bodo občasno krajevne padavine, v torek pa bo večinoma suho.

Snežne in plazovne razmere bodo spomladanske. Zjutraj bo sneg v visokogorju pomrznjen in ponekod trd ter deloma poledenel, čez dan se bo ojužil in postal manj stabilen. Od ponedeljka dalje bo snežna odeja bolj stabilna, saj ne bo vpliva sonca, pa tudi temperature bodo, vsaj v visokogorju, nižje. Snežilo bo le po višjih vrhovih, nižje se bo sneg zaradi dežja zmehčal, v visokogorju bodo spet možni manjši spontani plazovi mokrega snega.