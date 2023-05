Ob mednarodnem dnevu poslušanja zore zvočna improvizacija v naravi

Ljubljana, 6. maja - Ob mednarodnem dnevu poslušanja zore, ki je bil izbran za prvo majsko nedeljo, so v zavodu Cona pripravili zvočni dogodek, ki ga bodo v nedeljo v času zore izvedli na Ljubljanskem barju. Za to priložnost so v Slovenijo spet povabili ameriškega klarinetista Davida Rothenberga. Pridružila se mu bosta harfist Eduardo Raon in vokalistka Tea Vidmar.