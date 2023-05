Za kampanjo pred lanskimi referendumi največ porabili v Gibanju Svoboda

Ljubljana, 5. maja - V kampanjo pred lanskimi referendumi o RTVS, organiziranosti vlade in dolgotrajni oskrbi so organizatorji vložili različno visoke zneske. Daleč največ sredstev so za financiranje kampanje namenili v Gibanju Svoboda, med nevladniki pa jih največ zbral Inštitut 8. marec. Drugi so v kampanjo vstopili s skromnejšimi sredstvi.