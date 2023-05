V trboveljski osnovni šoli zaradi grozilnega pisma okrepili varnostne ukrepe

Trbovlje, 5. maja - Ravnateljica ene izmed trboveljskih osnovnih šol je v četrtek prejela elektronsko sporočilo z grozilno vsebino. Policija se je takoj odzvala in v sodelovanju s šolo izvedla prve nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja, ki jih bodo izvajali, dokler bo treba, so sporočili s PU Ljubljana.