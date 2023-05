Za britansko Turnerjevo nagrado nominirani štirje umetniki

London, 5. maja - Britanska galerija Tate je objavila imena štirih umetnikov, ki so se uvrstili v ožji izbor za letošnjo Turnerjevo nagrado. Za eno najbolj prestižnih priznanj za vizualne umetnosti v Veliki Britaniji so nominirali Jesse Darling, Ghislaine Leung, Roryja Pilgrima in Barbaro Walker. Dobitnika bodo razglasili 5. decembra.