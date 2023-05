Do digitalizacije kmetijstva tudi z novim podatkovnim skladiščem ministrstva

Ljubljana, 5. maja - Ministrstvo za kmetijstvo bo na enem mestu zbralo različne evidence, vzpostavljene v različnih časovnih obdobjih in z različnimi tehnološkimi rešitvami. Podatkovno skladišče bo, kot so sporočili z ministrstva, namenjeno odločevalcem in snovalcem strateških usmeritev ter bo pomembno pripomoglo k digitalizaciji kmetijstva.