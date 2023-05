Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 6. maja - Henrik Neubauer je v samozaložbi izdal deli Baletno-koreografski par Vuka in Stanislav Hiti in njuni baleti na glasbo primorsko-istrskih skladateljev in Plesna glasba Rista Savina. Pri založbi *cf so izdali knjigo Louisa Althusserja Za Marxa, pri založbi Primus pa delo Esther in Jerryja Hicksa Prosite, dano vam je.