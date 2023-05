Vreme: Danes bo pretežno jasno

V soboto bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost, predvsem na severu in v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa tudi krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo nekoliko več spremenljive kopaste oblačnosti, tudi popoldanske plohe in nevihte bodo pogostejše. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in tudi nekoliko hladneje.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda doteka k nam suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, popoldne ali zvečer pa bo v Alpah možna kakšna ploha. V soboto bo sončno. Več oblačnosti bo v krajih severno od nas, kjer bodo popoldne nastale krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden. V soboto pa se bo obremenitev zaradi vremena nekoliko povečala.