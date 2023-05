CUDV Črna v Dravogradu odprl prvo od načrtovanih stanovanjskih enot

Črna na Koroškem, 5. maja - Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem je v Dravogradu odprl prvo od skupaj 19 načrtovanih stanovanjskih enot v sklopu projekta deinstitucionalizacije in s tem povezane vzpostavitve stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let. Kot je za STA povedala direktorica Dalja Pečovnik, bodo tja preselili okoli sto uporabnikov.