V Kopru začenjajo prenovo italijanske osnovne šole in gimnazije

Koper, 6. maja - V Kopru te dni začenjajo prenovo stavbe Collegio dei Nobili, v kateri delujeta osnovna šola in gimnazija z italijanskim učnim jezikom. Obe šoli so zato med prvomajskimi počitnicami preselili na nadomestne lokacije, dela na objektu pa bodo trajala predvidoma 16 mesecev, so zapisali v spletnem glasilu Mestne občine Koper ekopercapodistria.