Toronto, 5. maja - Hokejisti Floride Panthers v severnoameriški ligi NHL so po uvodni zmagi s 3:2 nad Toronto Maple Leafs v drugem krogu končnice povedli z 2:0 v dvoboju na štiri zmage. Dallas Stars so doma premagali Seattle Kraken s 4:2 in izid v seriji poravnali na 1:1.