Golden State gladko do druge zmage v polfinalu zahoda

San Francisco, 5. maja - Košarkarji Golden State Warriors so v polfinalu zahodne konference severnoameriške lige NBA v domači dvorani Chase Center gladko, s 127:100 premagali Los Angeles Lakers in v boju na štiri zmage izenačili razmerje moči na 1:1. Pri branilcih naslova je blestel Klay Thompson s 30 točkami, Steph Curry je k zmagi dodal 20 točk in 12 podaj.