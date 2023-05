Slovenski judoisti na SP v vlogi izzivalcev

pripravil Aleksander Gasser

Doha, 5. maja - V nedeljo se s kategorijama do 48 kg v ženski in do 60 kg v moški konkurenci v Dohi v Katarju začenja svetovno prvenstvo v judu. V konkurenci 660 tekmovalcev iz 99 držav bo tudi deseterica Slovencev, ki pa ne sodijo v ožji krog kandidatov za kolajno.