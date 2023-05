Brighton globoko v sodniškem dodatku do zmage nad Unitedom

Ljubljana, 4. maja - Nogometaši Brightona in Manchester Uniteda so odigrali zaostalo tekmo 28. kroga angleške lige. Na koncu so se treh točk in zmage z 1:0 veselili gostitelji. Edini zadetek na tekmi s številni streli na obeh straneh je z enajstmetrovko v deveti minuti sodniškega dodatka odločil Alexis MacAllister.