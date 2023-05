Na čustveni tekmi v Beogradu zmaga Realu, tudi Maccabi izsilil peto tekmo

Ljubljana, 4. maja - Po dveh današnjih četrtfinalnih tekmah košarkarske evorlige še ni novih udeležencev zaključnega turnirja. Na dvoboju Partizana in Reala, tekma je zaradi sredine tragedije v Beogradu potekala po prilagojenem programu, so gostje zmagali s 85:78 in izenačili na 2:2 v zmagah. V Tel Avivu pa je Maccabi s 104:69 ugnal Monaco in tudi izsilil peto tekmo.