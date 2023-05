V Kijevu odjeknilo več eksplozij

Kijev, 4. maja - V ukrajinski prestolnici Kijev in okolici so se danes zvečer oglasili alarmi za zračni napad. V središču mesta je bilo po navedbah prebivalcev slišati eksplozije in streljanje. Vojaške oblasti v mestu so ljudi pozvale, naj ostanejo mirni in odidejo v zaklonišča. Oblasti so zatem sporočile, da je bil sestreljen dron.