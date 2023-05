Rusija naj bi na Krimu sestrelila dron

Moskva, 4. maja - Ruske oblasti so danes sporočile, da je bil v bližini letalskega oporišča v Sevastopolu na polotoku Krim, ki si ga je Rusija leta 2014 priključila, sestreljen dron. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov v zadnjih dneh, ko so iz Rusije poročali o podobnih napadih z droni in eksplozijah.