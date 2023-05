SDH prenovil tri akte upravljanja

Ljubljana, 4. maja - Slovenski državni holding (SDH) je prenovil politiko upravljanja SDH, priporočila in pričakovanja SDH ter pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države. Do konca letošnjega leta namerava prenoviti še kodeks upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, so danes sporočili iz SDH.