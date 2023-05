Ob mednarodnem dnevu pozivi k skrbni in temeljiti higieni rok

Ljubljana, 5. maja - Ob današnjem mednarodnem dnevu higiene rok na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pozivajo k skrbni in temeljiti higieni rok. Vsakoletno ozaveščanje o higieni rok ima pomembno vlogo pri izboljševanju in osvojitvi najboljših praks preprečevanja in obvladovanja okužb ter preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, so poudarili.