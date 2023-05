Na srečanju Šanghajske organizacije za sodelovanje o globalnih izzivih

New Delhi, 4. maja - V indijskem mestu Goa se je danes začelo srečanje zunanjih ministrov Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), na katerem bodo regionalne velesile razpravljale o globalnih izzivih. Na dnevnem redu dvodnevnega srečanja so aktualne teme kot terorizem, regionalna varnost, trgovinsko sodelovanje in razmere v Afganistanu, poročajo indijski mediji.