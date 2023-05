Jumbo Visma pošilja dva nagrajenca v Slovenijo

Ljubljana, 5. maja - Nizozemska kolesarska ekipa Jumbo Visma, katere člana sta tudi Slovenca Primož Roglič in Jan Tratnik, v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) in Slovenia Outdoor ponuja posebno nagradno igro, v kateri je nagrada dvodnevna kolesarska avantura v Sloveniji, so zapisali na spletni strani nizozemske ekipe.