Roglič: Moramo se prilagoditi, spremembe niso optimalne, a covid je del našega življenja

Rim, 4. maja - Dva dni pred začetkom Gira je slovenski as Primož Roglič, eden glavnih favoritov za zmago, na novinarski konferenci svoje ekipe Jumbo Visma razkril zadnje podrobnosti priprav na dirko. Največ pozornosti so namenili okužbam s covidom, ki je močno zdesetkala in spremenila postavo Jumbo Visme.