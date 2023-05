Maribor in Olimpija napovedujeta odprto igro v pokalnem finalu

Celje, 4. maja - V Celju bo v soboto na sporedu novo srečanje velikih nogometnih tekmecev Maribora in Olimpije, že peto te sezone, ki bo tokrat odločalo o pokalni lovoriki. Ljubljančani merijo na osvojitev dvojne krone, Mariborčani pa so odločeni, da jim to preprečijo in si v tej sezoni priigrajo vsaj eno lovoriko. Moštvi napovedujeta odprto igro.