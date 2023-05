Ljubljanska borza: Delnice Krke edine z rastjo

Ljubljana, 4. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,18 odstotka, k padcu pa so prispevale skoraj vse pomembnejše delnice. Podražile so se le delnice Krke, ki so bile s skoraj 1,1 milijona evrov sklenjenih poslov vlagateljem tudi najbolj zanimive. Skupni promet je znašal 2,4 milijona evrov.