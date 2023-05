Na Gospodarskem razstavišču vse o fantastični literaturi

Ljubljana, 6. maja - Na Gospodarskem razstavišču bo danes potekal festival oziroma konvencija Na meji nevidnega za ljubitelje fantazije, znanstvene fantastike in sorodnih žanrov. Na programu so predavanja, pogovori, podcasti, delavnice in t.i. cosplay. Eden od dogodkov bo posvečen prevajanju kultne trilogije Gospodar prstanov.