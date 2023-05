Več kot dovolj kandidatov za prostovoljce za Pariz 2024

Pariz, 4. maja - Organizatorji olimpijskih in paraolimpijskih iger v Parizu 2024 so sporočili, da se je za 45.000 prostovoljskih mest za pomoč med igrami prijavilo več kot 300.000 kandidatov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Kot so pojasnili v izvršnem odboru iger, je tretjina kandidatov mlajša od 25 let.