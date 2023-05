V Sudanu kljub dogovoru o prekinitvi ognja nadaljevanje spopadov

Kartum, 4. maja - V Sudanu naj bi danes začela veljati sedemdnevna prekinitev ognja, o kateri sta se v torek dogovorila voditelja sudanske vojske in paravojaških sil za hitro podporo (RSF). Kljub dogovoru se spopadi niso končali, strele in eksplozije pa je bilo tudi danes slišati v Kartumu in sosednjem mestu Omdurman, poroča francoska tiskovna agencija AFP.