Petri Bezjak Cirman polni mandat na čelu Ukoma

Ljubljana, 4. maja - Vlada je na današnji seji Petri Bezjak Cirman podelila polni mandat na čelu vladnega urada za komuniciranje (Ukom), ki ga bo nastopila v petek. Bezjak Cirman, ki je to funkcijo kot vršilka dolžnosti opravljala od avgusta lani, je vlada imenovala za dobo petih let, in sicer najdlje do 4. maja 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja.