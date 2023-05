Delodajalska združenja vztrajajo pri pozivu k omejitvi cen elektrike

Ljubljana, 4. maja - Gospodarske zbornice in delodajalska združenja so znova opozorili na zaostrene razmere za delovanje gospodarstva. Glavni razlog so po njihovih navedbah previsoke cene električne energije, zaradi katerih slovenska podjetja izgubljajo mednarodno konkurenčnost. Vlado so znova pozvali, naj po zgledih iz tujine določi najvišje dovoljene cene elektrike.